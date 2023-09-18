هيئة الاستشعار عن بعد: مصر من الدول المتقدمة في تكنولوجيا الفضاء بالمنطقة

قال الدكتور إسلام أبو المجد رئيس الهيئة القومية لمركز الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، إن هناك كاميرا تصور الأرض دائما وهو أساس الاستشعار عن بعد لمساعدة متخذي القرار لاتخاذ القرار الصحيح.

وأضاف "أبو المجد" خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم " والمذاع عبر فضائية "الحياة" ، أن هناك تعاونا مع وزارة الزراعة لرصد المحاصيل الاستراتيجية الصيفية والشتوية وبالتالى تحديد المساحات المنزرعة والإنتاجية والعمل على زيادتها.

تكنولوجيا الفضاء

وأكد "رئيس الهيئة القومية لمركز الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء" أنه تم إطلاق أول قمر صناعى مصري فى عام 2007 ، وبدأت السلسلة تتوالى ومصر من الدول المتقدمة فى تكنولوجيا الفضاء فى المنطقة.