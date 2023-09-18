رمضان عبد المعز: الجانب الإنساني الأهم في شخصية النبي الكريم

أكد الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي، أن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- كان يعفو ويصفح، ووصفه الله بصفة الرحمة فقال: "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين"، وعرف النبي نفسه فقال: "أنا نبي التوبة ونبي الرحمة".



وأضاف عبد المعز، في برنامج "لعلهم يفقهون"، على قناة "DMC"، أن الجانب الإنساني هو أهم الجوانب في شخصية رسول الله، فكان النبي إنسانا مع الشباب وكان يطيب بخاطرهم ويشد أزر المذنب والعاصي ويدعو له بالخير والبركة.



وتابع: نزل النبي على رأي سيدنا أبو بكر الصديق، في غزوة بدر، منوها بأن الله تعالى نصر المسلمين في الغزوة، فقتل من المشركين 70 وأسر منهم 70، والنبي استشار أبو بكر وعمر، فقال أبو بكر كل واحد يفتدي نفسه، بينما قال سيدنا عمر: "هؤلاء جاءوا يحاربوننا في عقر دارنا ويستحقون جزاءهم"، فالنبي نزل على رأي أبي بكر.

وأوضح، أن النبي أطل سراح عدد من الأسرى، بينما مجموعة أخرى يجيدون القراءة والكتابة فمن يعلم عشرة من المسلمين القراءة والكتابة يتم إطلاق سراحهم، ومجموعة منهم تدفع فمنهم أبو العاص بن الربيع، خالته السيدة خديجة، وتزوج زينب ابنة سيدنا النبي، وذلك لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – يتعامل بإنسانية.

