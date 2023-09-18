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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إنجي أنور: نفسي يرجع احترام المدرس في المدارس الحكومية

مدرسة
مدرسة

علقت الإعلامية إنجي أنور على
قرار الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والذي يشترط لاعتماد المؤسسة التعليمية بالتعليم قبل الجامعي أن تكون المساحة المخصصة لكل متعلم لا تقل عن متر مربع.

وأكدت إنجي أنور في افتتاحية برنامجها مصر جديدة والمذاع عبر فضائية etc أن قرار الهيئة يعني ان الفصل الذي تبلغ مساحته 30 متر، ويكون فيه 70 تلميذا، ولابد أن تبلغ  مساحته 70 متر أو تكون أعلى كثافة فيه 30 تلميذ.

ووصفت إنجي القرار  الصادر من الهيئة بالحلم، وقالت أن حسبة المتر  هي ناتج قسمة مساحة الفصول على عدد التلاميذ في كل مدرسة، وفي حالة عدم استيفاء  المدرسة الشرط لن تحصل على  اعتماد الجودة من الهيئة المسؤولة عن ضمان جودة التعليم، لكن طريقتنا المصرية القديمة، اصدرنا القرار والتمسنا العذر في حالة عدم تنفيذه.

وتابعت " الهيئة قررت التجاوز عن معيار الكثافة في حالة وجود حلول مبتكرة للتغلب على الكثافات العالية في الفصول، وهذا هو الفرق 
بين الواقع والحلم، الهيئة قررت تحلم بواقعية لإن إصلاح ملف الكثافات يحتاج مجهود وميزانية وترتيبات ومباني، وقالت : لكن زي ما بيقولوا ما لا يدرك كله لا يترك كله.. فكويس ان قضية الكثافات اتطرحت من الأساس في سياق تطوير التعليم لإن طرح موضوع الكثافات في حد ذاته معناه رجوع التلاميذ للمدارس".

وأضافت "شكل التعليم ايام زمان  وانتظام التلاميذ في العاب للمدرسة، حلم جميل، عودة غرفة الموسيقي، ومعمل الرسم.. وفناء الألعاب وحصة الزراعة والتدبير المنزلي والنشاط الصناعي، المسرح المدرسي وحصص الخطابة والصحافة المدرسية، ليس شرط عودتهم 
بالشكل القديم.. ولكن من خلال استخدم أدوات العصر الحديث وتقنياته".

واستطردت "نفسي يرجع احترام المدرس في مدارسنا الحكومية لزمن ما قبل مدرسة المشاغبين،  لزمن قبل ما تبقى ايد الطالب هي الأعلى فوق ايد المدرس وهو بيديله فلوس حصة الدرس الخصوصي،  أتمنى ترجع الشخصية القوية لناظر المدرسة اللي المدرس بيعمله حساب قبل التمليذ.

ياريت أصلا يبقى المدرسة ليها ناظر دوره يهتم بالتعليم.. ومدير شغلته الاداريات وجدول المدرسين،  زمان كان عيب يبقى فيه حصة فاضية عشان مفيش مدرس يدخل الفصل،  والله بقى لو بطلت جروبات الماميز تتدخل في العملية التعليمية.

واختتمت "عندنا أحلام في ملف التعليم لو اتحققت المجتمع كله هيستريح، لإن التعليم مش بس مناهج وامتحانات، التعليم أخلاق.. وتربية.. ووعي.. ومعرفة، التعليم مش بس بيأهلنا للحياة.. التعليم هو الحياة نفسها".
 

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