أحمد موسى: التاريخ يشهد على متانة العلاقات بين مصر والإمارات

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك ترحيبا كبيرا بالرئيس السيسي خلال زيارته للإمارات، مضيفا: " التاريخ يشهد على متانة العلاقات المصرية الإماراتية.

وأوضح موسى خلال برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" طول عمرنا شعب واحد، والعلاقة بين مصر والإمارات نموذج يحتذى به، مؤكدا أن هاشتاج الإمارات ترحب بالسيسي ترند علي تويتر ويتصدر محركات البحث".

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبو ظبي، نظيره الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك وفقا لما نقلته فضائية "اكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها.



وأضافت فضائية اكسترا نيوز، أن الرئيس السيسي تقدم بالتهنئة على الإنجاز الذي حققته دولة الإمارات في مجال الفضاء من خلال قيامها بأطول مهمة فضائية لرائد فضاء عربي.