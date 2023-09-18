تسقط بنفسها.. الجيش الأوكراني يطلق طائرات بدون طيار مصنوعة من الخشب

كشف جندي من الجيش الروسي يدعى ألكسندر بيسكونوف، اليوم الاثنين 18 سبتمبر 2023، عن استخدام الجيش الأوكراني لطائرات بدون طيار مصنوعة من الخشب محلية الصنع، وتقسط من تلقاء نفسها، ولا تصل حتى إلى الهدف.

وأوضح الجندي الروسي أن الجيش الأوكراني يطلق هذه الطائرات بغرض الاستطلاع، أولاً وقبل كل شيء، للتحقق مما إذا كانت هناك فرصة للوصول إلى الهدف، وأوضح المقاتل أنه يتم بعد ذلك إطلاق طائرات بدون طيار “عادية”، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وأضاف أنه نظرا للجودة المنخفضة لمكونات هذه الطائرات، فإن اكتشافها ليس بالأمر الصعب، حيث تتكون من رقائق دقيقة وصنعت الأسلاك بطريقة مباشرة، وتم لصق كل شيء بالغراء البسيط".

وبحسب المقاتلين، فإن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية تتخذ مثل هذه الإجراءات بسبب عدم قدرة حلف شمال الأطلسي "الناتو" على تزويد نظام كييف بالاستطلاع والهجوم بطائرات بدون طيار بالكمية المطلوبة ونتيجة لذلك، يطلقون منتجات محلية الصنع، والتي غالبًا ما تقع من تلقاء نفسها، ولا تصل حتى إلى الهدف.