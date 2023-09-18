بسبب الزمالك ..أحمد موسى يناشد وزير الداخلية بهذا الأمر علي الهواء..فيديو

ناشد الإعلامي أحمد موسى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بضرورة السماح بوجود 50 ألف مشجع في مباراة العودة بين الزمالك وبطل جيبوتي.



وأشار الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج “علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد، إلى أهمية دعم الجمهور لفرق مصرية مثل نادي الزمالك في المباريات الرياضية.

وتحدث عن أداء الزمالك في مباراته أمام أرتا سولار ووجه نصيحة بأن الفريق بحاجة إلى دعم الجمهور في المباراة القادمة لتخطي هذا الخصم. كما دعا إلى دعم جميع الأندية المصرية التي تشارك في البطولات الإفريقية مثل الأهلي وفيوتشر وبيراميدز.