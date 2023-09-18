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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حقيقة امتلاك بيلاروسيا لسلاح لنووي روسي

سلاح نووي روسي
سلاح نووي روسي

أعلن نائب وزير الدولة بمجلس الأمن البيلاروسي للتلفزيون الرسمي بأن الجيش البيلاروسي تمكن من الوصول إلى الأسلحة النووية الروسية، وفق ما ذكر موقع تي في بي وورلد.

أشار إلى أن المهنيين البيلاروسيين أكملوا التدريب على أجهزة المحاكاة وفي المرافق في الاتحاد الروسي.

وفي مارس، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية على الأراضي البيلاروسية. 
وفي الوقت نفسه، أعلن أنه سيتم بناء منشأة تخزين خاصة لهذه الأسلحة بحلول الأول من يوليو من هذا العام.

في أوائل سبتمبر، أفاد سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أنه تم وضع الأسلحة النووية الروسية في بيلاروسيا في الموعد المحدد، وأن تجهيزات البنية التحتية اللازمة قد اكتملت.

وفي الوقت نفسه، قال المتحدث باسم مجلس الاستخبارات المركزي بوزارة الدفاع الأوكرانية أندريه يوسوف، إن نشر الأسلحة النووية في بيلاروسيا لا يشكل عامل تهديد إضافي.

وأشار إلى أن أوكرانيا لديها حدود طويلة جدًا مع الاتحاد الروسي، وقد تم نشر الأسلحة النووية الروسية منذ فترة طويلة على طول الخط الحدودي وفي منطقة كالينينجراد على الحدود مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. 
و يرى أن هذا مجرد ابتزاز نووي من جانب روسيا لا أكثر.
 

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