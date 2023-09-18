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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أيمن عزب ناعياً صديقه أشرف مصيلحى: رحل أطيب شخص بأخلاق ملائكة

اشرف مصيلحي
اشرف مصيلحي

 نعى الفنان  أيمن عزب صديقه الفنان أشرف مصيلحي    قائلاً : " " كان أصدق  شخص وأطيب قلب  عرفته في حياتي قلب طاهر لايحمل حقداً أو كرهاً ولم أره يوماً  مبتذل في خلافه أو  مسيء لاحد  "
لافتاً إلى أنه كان محبوباً من قبل الناس ومن عائلته  حيث حباه الله  بزوجة مخلصة وحماته كانت الفنانة زهرة العلا  وحماه المخرج حسن الصيفي .


تابع  باكياً خلال  مداخلة  هاتفية خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON":" زوجته المخلصة  منال الصيفي  زوجة مخلصة     لم تتركه يوماً  على مدار ثلاث سنوات  وهي مصدومة  في وفاته وحالتها صعبة وكأنها تلقت  مطرقة على رأسها  وهي وقفت بجوار زوجها  في أحلك الظروف  على مدار ثلاث سنوات في رحلة المرض".

 

لافتاً إلى أن الجنازة   شهدت أعداداً  كبيرة وغفيرة  قائلاً : " أشرف هاتفني عدة مرات ولم أستطع   الرد عليه    والعكس  ثم إستطعنا التواصل في مكالمه  إستغرقت عشر ثواني   فقط وقال لي بطمن عليك وفي أعقاب ذلك عرفت أنه يجري عملية جراحية خطيرة  وكان هذا بناء على طلبه أن يجري الجراحة أولاً   ".

وكشف أن الراحل عانى من الاصابة  بسرطان المخ الذي واجه  ورماً شرساً وعانى منه  حيث أجرى عملية جراحية  إسئصال  للورم أتبعه موجة مرتدة  أثرت على الكلام والحركة في  أيامه الاخيرة رغم أنه كان  شخصاً رياضياً  .

كشف جوانب  من حياته الشخصية قائلاً : كان محباً للخير لدرحة أنه ممكن يستلف   عشان يعمل خير ويسدده على مدار شهرين أو ثلاثة.  

أتم : اشرف  كل من عرفه  يعلم أنه كان شخص محترم حد كبير  لديه  طيبة واخلاق غير موجودة وكأنها أخلاق ملائكة لكنها إرادة الله وكان إختبار  صعب لنا جميعاً ولمن حوله".

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