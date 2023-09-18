صدى البلد يهنئ الزميل كيرلس صلاح بمناسبة خطوبته على ثاوبستا رأفت وليم

تتقدم أسرة تحرير موقع «صدى البلد» الإخباري، بخالص التهاني إلى الزميل كيرلس صلاح، المصور بموقع صدى البلد بمناسبة حفل خطوبته علي الانسة ثاوبستا رأفت وليم التي تعمل إخصائية موارد بشرية بإحدى الشركات الخاصة، متمنية للعروسين كل التوفيق والسعادة في حياتهما الجديدة.

من جانبه وجه الزميل كيرلس صلاح الشكر إلى أسرة تحرير موقع صدى البلد وعلى رأسها الكاتب الصحفي أحمد صبري رئيس التحرير، على هذه اللفتة الطيبة من إدارة الموقع، داعيا الله سبحانه وتعالى، بأن يجمع شمل العروسين على خير، وأن يمن عليهما بحياة تملؤها السعادة والمودة والرحمة.