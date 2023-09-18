أحمد موسي: جزيرة لامبيدوزا الإيطالية شهدت تدفقًا كثيفًا من المهاجرين غير الشرعيين

أفاد الإعلامي أحمد موسى بتفاصيل المأساة الإنسانية التي تعاني منها جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، حيث شهدت تدفقًا كثيفًا من المهاجرين غير الشرعيين.

وأشار موسى إلى وصول حوالي 11 ألف شخص إلى الجزيرة في أقل من أسبوع واحد. وأكد أن رئيسة وزراء إيطاليا كلفت الجيش بإقامة معسكرات لاحتواء هذا التدفق، مشددة على أن أوروبا لن تستقبل سوى من تم التصريح لهم بالدخول.

وأوضح موسى أن هناك 120 مركبًا وصلت إيطاليا خلال يوم واحد فقط، وأن المعسكرات التي تم إنشاؤها لاستقبال المهاجرين تتسع لعدد محدود جدًا من الأشخاص مقارنة بعددهم الكبير.

وأكد موسى أن هناك معاناة كبيرة تواجه المهاجرين في أوروبا، حيث يعانون من نقص في الإمدادات الأساسية مثل الطعام، ويتعرضون لمشاكل إنسانية وأخلاقية. وأشار إلى أن أقرب نقطة للجزيرة تقع في تونس على بعد مسافة قصيرة جدًا منها.

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