ناقد رياضي: مباراة السوبر الإفريقي كانت تستحق حكما كبيرا

قال الناقد الرياضي علاء عزت أدإن انطلاق بطولة الدوري المصري الممتاز يأتي في ظروف صعبة، حيث تعيش الكرة المصرية أسبوعًا صعبًا بعد هزيمة المنتخب المصري أمام تونس وسوء أداء الأندية المصرية في البطولات القارية.

وأضاف عزت خلال مشاركته ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، أنه كان يتمنى أن يبدأ الموسم بمباراة كبيرة مثل مباراة الزمالك وبيراميدز أو الأهلي والمصري.

وأشار إلى أن الاتحاد الأفريقي لم يحترم بطولة السوبر الأفريقي بين بطلين هما الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، مشيرًا إلى أن مباراة السوبر كانت تحتاج إلى حكم كبير وليس حكم مغمور.