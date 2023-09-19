لا يسمع ولا يتكلم ولكن يقرأ القرآن بطريقة رائعة.. «عبدالكريم» يدهش عمرو الليثي

روى عبد الكريم، وهو شخص أبكم، عن رؤية رآها في منامه، مؤكدا- خلال حديثه بلغة الإشارة- أنه رأى شيخاً كبيراً يرتدي جلباباً أبيض اللون، وله لحية بيضاء، اصطحبه وسارا معا في الشارع، وطلب منه أن يتلو آية: «لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ".

واندهش الإعلامي عمرو الليثي، مقدم برنامج “واحد من الناس”، قائلا: “أنا مندهش.. ولولا إنه معايا تقرير طبي من وزارة الصحة المصرية يؤكد أنك فاقد للنطق؛ مكنتش هصدق”.

فقد النطق

فيما أكد “عبد الرحيم” شقيق “عبد الكريم”، أن الأطباء حتى الآن لا يستطيعون تشخيص حالة شقيقي، مشيرا إلى أن شقيقه فقد السمع؛ نتيجة تعرضه لحادث أثَّر على أذنه، وبعدها فقد النطق.