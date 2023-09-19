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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السهر والشيشة.. تصريحات مثيرة لـ أوسوريو عن لاعبي الزمالك| شاهد

صدى البلد

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وكتب تصريحات لأوسوريو المدير الفني للزمالك عبر ماركا الإسبانية: “اللاعبون على الرغم من أنهم لا يشربون، ولكنهم يسهرون حتى وقت متأخر عبر مواقع التواصل وتدخين الشيشة، لذلك لا يستريحون جيداً للتدريب”.

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هزيمة الزمالك أمام نادي أرتا سولار

ورصدت قناة "العربية" في تقرير آخر التطورات داخل نادي الزمالك بشأن المدير الفني خوان كارلوس أوسوريو، بعد الهزيمة أمام نادي أرتا سولار الجيبوتي، وإمكانية رحيل المدير الفني عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، في ضوء موجة الغضب والانتقادات الشديدة للمدرب الكولومبي بين الجماهير في الفترة الحالية.

وجاء في تقرير القناة، أن غضب كبير داخل صفوف الزمالك بعد الصدمة الجديدة التي تعرض لها الفريق الأبيض بخسارة أولى مباريات الموسم أمام أرتا سولار في الكونفدرالية بهدفين مقابل لا شيء، في هزيمة هي الأولى لأي فريق مصري أمام فريق جيبوتي في التاريخ.

وأوضح التقرير، أنه وفقا لمصدر داخل اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك، أن يشن هجومًا حادًا على الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، إذ قال المصدر في تصريحاته إن أوسوريو أدار المباراة بطريقة خاطئة، ولم يحترم الفريق المنافس، معربا عن تعجبه من التغييرات التي أجراها المدير الفني للفريق، وأنه تسبب في هزيمة الزمالك.

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