محمد صلاح: الأهلي يحتاج لإعادة الثقة إلى جماهيره.. وقد يعاني دفاعيا

قال محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق، إن النادي الأهلي عليه إعادة الثقة إلى جماهيره من جديد بعد خسارة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، بهدف دون رد.

وأضاف صلاح، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن مهمة الأهلي في بداية مشواره بمسابقة الدوري المصري، لن تكون سهلة أمام المصري البورسعيدي.

وأشار إلى أن علي ماهر المدير الفني للمصري، مدرب عنيد ويستحق لقب أفضل مدرب في مصر، بينما كولر تسرع في مشاركة إمام عاشور ورضا سليم بالسوبر الإفريقي.

وأوضح أن الأهلي لم ينجح في إبرام الكثير من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بالتحديد على مستوى الدفاع الذي قد يُعاني منه النادي في الموسم الجديد في ظل إصابات لاعبيه.