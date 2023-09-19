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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حالتهم بقت صعبة.. لاعب الأهلي السابق يوجه رسالة غامضة

صدى البلد

شارك إسلام الشاطر، لاعب النادي الأهلي السابق، منشورا، عبر حسابه على منصة إكس، تويتر سابقا.

وكتب إسلام الشاطر: “‏قال رسول الله ﷺ: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدُق ويتحرى الصدق؛ حتى يُكتب عند الله صديقا،‏ وإياكم والكذب!، فإن الكذب يُهدي إلى الفجُور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذبٌ ويتحرى الكذب؛ حتى يُكتب عند الله كذابا”. 

وتابع: “‏ربنا يهدي غير الصادقين.. حالتهم بقت صعبة.. بيدوروا على التريند بالكذب والتدليس؛ عشان يتشافوا.. لا حول ولا قوة إلا بالله.. ربنا يهديهم”.

من جانب آخر، خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه على ملعب التتش؛ استعدادًا لمباراة ‏المصري المقرر لها مساء اليوم على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة ‏الدوري الممتاز.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل المران؛ للحديث في كافة ‏الجوانب الفنية والخططية.‏

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رسالة غامضة لاعب النادي الاهلي مارسيل كولر منصة إكس نادي الأهلي

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حالتهم بقت صعبة.. لاعب الأهلي السابق يوجه رسالة غامضة

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