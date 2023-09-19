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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قبل أن تضعها فى فمك.. فئات ممنوعة من تناول الكبد والقوانص

الكبد والقوانص
الكبد والقوانص

يفضل الكثير من الأشخاص تناول الكبد والقوانص فإذا كنت من ضمن هؤلاء ينصح الأطباء عادةً النساء الحوامل ومرضى النقرس بتوخي الحذر عند تناول الكبد والقوانص، وفقا لما نشره موقع هيلثي وذلك للأسباب التالية:

1. الكبد: يحتوي الكبد على نسبة عالية من فيتامين A، وعند تناول كميات كبيرة من الكبد بانتظام، قد يزيد مستوى فيتامين A في الجسم إلى مستويات غير صحية. ارتفاع مستويات فيتامين A يمكن أن يكون له تأثير سلبي على نمو الجنين وتطوره، ويمكن أن يسبب مشاكل خلقية.

2. القوانص: تحتوي القوانص على نسبة عالية من الحمض البوليك، وهو مركب يتحول في الجسم إلى حمض البوليك، وهو السبب الرئيسي لنوبات النقرس. لذلك، ينصح مرضى النقرس بتقليل تناول القوانص والأطعمة الغنية بالحمض البوليك للسيطرة على أعراض المرض.

ومع ذلك، يجب أن تتحدث مع الطبيب المعالج الخاص بك قبل اتخاذ أي قرار بشأن تناول الكبد أو القوانص، حيث يمكنهم تقييم حالتك الصحية وتوجيهك بشكل أفضل استنادًا إلى حالتك الفردية. قد يوصي الطبيب بتناول كميات محدودة من الكبد أو تجنبه تمامًا أثناء الحمل، ويمكن أن يقترح بدائل بديلة للقوانص لمرضى النقرس.

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