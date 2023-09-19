بهذه الطرق الفعالة .. كيف تحمي نفسك من أمراض الجهاز التنفسي

أمراض الجهاز التنفسي هى أحد الأمراض الشائعة التي يتعرض لها الكثير من الأشخاص وهي تنتج بسبب عدة أسباب متعددة وتأخذ فترة من الوقت للعلاج وإذا لم يتم العلاج وتجاهل تلك الأمراض فسوف يؤدي ذلك إلى الكثير من المضاعفات السيئة، لذا نرصد في هذا التقرير كيفية الوقاية من الأمراض التنفسية، حسبما نشرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC.

طرق الوقاية من الأمراض التنفسية:

تجنّب الأماكن المزدحمة قدر الإمكان خاصة في الخريف والشتاء نظرًا لتفشي الإنفلونزا.



تناول كمية كبيرة من السوائل التي تعمل على الحفاظ على رطوبة الجسم كما تعمل على التخفيف من إفرازات الرئتين.



الابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على الأحماض الدهنية والتي تضر بالجهاز التنفسي.



تهوية المنزل والسماح لأشعة الشمس بالدخول، وغلق النوافذ أثناء النوم.

الاهتمام بتنظيف وتعقيم المنزل باستمرار، خاصة في حال وجود مريض به.

التّأكد من أن جهاز التهوية في المطبخ يسحب الدخان الناتج عن الطبخ إلى خارج المنزل بشكلٍ جيّد.

قد يؤذي الغبار المنتشر في هذه الأماكن الرئتين بشكلٍ كبير،لذا تجنّب العمل في مواقع البناء أو زيارتها إذ .



تجنّب غبار الملوّثات الهوائية مثل دخّان السجائر ودخّان الخشب أو الوقود ودخان عوادم السيارات بالإضافة إلى الملوّثات الصناعية التي قد تصل إلى الرئتين.

الحرص على ممارسة التمرينات الرياضية مما يعمل على تقوية العضلات واستنشاق الأكسجين والتخلص من ثاني أكسيد الكربون.



التخفيف من التوتر والإجهاد النفسي.



الحرص على أخذ قسط كاف من النوم



الإقلاع عن التدخين وتجنّب التدخين غير المُباشر (أي استنشاق دخان سجائر المدخنين).

القيام بفحص دوري حتى دون الإصابة بمشكلة تنفسية، وذلك في حالات الحساسية والإصابة بأمراض الرئة من قبل.



وفي حالات الضرورة يتحتم على المريض ارتداء القناع الذي يزوده به الطبيب.