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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سمر يسري في إطلالة جذابة بأحدث ظهور لها.. شاهد

سمر يسري
سمر يسري

شاركت الإعلامية سمر يسري جمهورها بصور لها من أحدث جلسة تصوير لها،  وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام ”.


 

وظهرت “سمر يسري” بإطلالة جذابة؛ حيث ارتدت فستانا قصيرا ومكشوفا باللون الفوشيا مع الاسود ووضعت ماكياجا مناسبا للون بشرتها، وتركت شعرها منسدلًا مما أثار تفاعل وإعجاب عدد كبير من الجمهور معها. 


 

برامج سمر يسري

وقدمت الإعلامية سمر يسري العديد من الأفكار المبتكرة على الشاشة منها برنامج: “سمر والرجال، ليلة سمر، أناوأنا،حفلة11”، وغيرها من البرامج، وآخرها ما يعرض علي شاشة الحياة وهو برنامج "يوم ليك"، والذي استهلته بحلقةمن جزأينمع واحد من أكبر نجوم الوطن العربي وهو النجم راغب علامة.

النجم راغب علامة برنامج يوم ليك نجوم الوطن العربى فستان قصير

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