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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار النفط ترتفع.. خام برنت فوق 95 دولارا| تفاصيل

أسعار النفط
أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة يوم الثلاثاء للجلسة الرابعة على التوالي، إذ أثار ضعف إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة مزيدا من المخاوف حيال شح المعروض الذي تسبب فيه تمديد تخفيضات الإنتاج من "أوبك+".

وبحسب وكالة رويترز، فأنه بحلول الساعة 04:06 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.02 دولار بما يعادل 1.12% إلى 92.5 دولار للبرميل، وهو ما يقل قليلا عن أعلى مستوى في 10 أشهر الذي بلغته يوم الاثنين.

في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 60 سنتا أو 0.64% إلى 95.03 دولار للبرميل، وارتفعت الأسعار لثلاثة أسابيع متتالية.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الاثنين إن إنتاج النفط الأميركي من أكبر المناطق المنتجة للنفط الصخري يتجه للانخفاض إلى 9.393 مليون برميل يوميا في أكتوبر/تشرين الأول، وهو أدنى مستوى منذ مايو/أيار 2023.

وتأتي هذه التقديرات بعد أن مددت السعودية وروسيا هذا الشهر تخفيضات إنتاجهما مجتمعتين 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام.

ودافع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أمس الاثنين عن تخفيضات "أوبك+" لإمدادات سوق النفط، قائلا إن أسواق الطاقة الدولية تحتاج إلى تنظيم للحد من التقلبات، بينما حذر أيضا من الضبابية بشأن الطلب الصيني والنمو في أوروبا وإجراءات البنوك المركزية لمواجهة التضخم.

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