إشادة برلمانية بزيارة الرئيس السيسي لـ الإمارات| نواب: تدعم الشراكة بين البلدين.. وتستهدف تعزيز العمل العربي المشترك

برلماني: لقاء السيسي وبن زايد تأكيد على قوة العلاقات التاريخية بين البلدين

برلماني: اللقاء يعزز التعاون بين القاهرة وأبو ظبى تجاه القضايا الإقليمية والعربية

نائب: العلاقات المصرية الإماراتية راسخة والزيارات المتبادلة تؤكد على وحدة الرؤى



أشاد عدد من نواب البرلمان بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدين أنها تستهدف تعزيز التعاون المشترك وتقوية العلاقات بين البلدين .

وكان اللقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد قد تطرق إلى التباحث بشأن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب ٢٨" الذي تستضيفه دبي نهاية العام الجاري، وذلك بهدف الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في استضافة الدورة السابقة "كوب٢٧" بمدينة شرم الشيخ، والبناء على النتائج التي تحققت بهدف إعطاء دفعة للعمل المناخي المشترك على المستوى الدولي، بما يصون الموارد البيئية ويحقق مصلحة الإنسانية.

بداية، أكد المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ الأهمية الكبيرة للقضايا التى استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه في أبوظبي مع الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة مشيداً بتأكيد الرئيسين على اعتزازهما بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والإمارات، على مستوى القيادتين وبين الشعبين الشقيقين، والتي تنعكس على التنسيق الوثيق بين الدولتين بهدف دعم استقرار المنطقة العربية، لاسيما في هذه المرحلة التي تتزايد فيها التحديات دولياً وإقليمياً.

كما أشاد " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم بحرص الرئيسين على تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة خاصة ما يتعلق بتنشيط التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري بالإضافة إلى تعزيز التعاون في العديد من المجالات التنموية يما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين معرباً عن ثقته التام فى أن هذه اللقاء سيكون له دوره فى التعاون بين القاهرة وأبو ظبى تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والدولية، خاصة أن الرئيسين السيسى وبن زايد حرصا على استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك حيث توافق الزعيمان على مواصلة الجهد المشترك للدفع نحو تسوية الأزمات القائمة في المنطقة بما يراعي مصالح الشعوب العربية ويعزز التضامن العربي ويحقق الاستقرار والرخاء في المنطقة.

وأكد المهندس محمد المنزلاوى أن هذا اللقاء بين الرئيسين السيسى وبن زايد أكد مجدداً عمق العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وأبوظبي وحرصها على دعم العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات معبراً العلاقات بين البلدين بمثابة نموذج رائع ومتفرد .



من جانبه ، قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدولة الإمارات العربية المتحدة، تعكس حجم العلاقات القوية الراسخة التي جمعت البلدين حكومة وشعباً منذ عشرات السنين، فضلاً عن الجهود المبذولة من جانب الرئيسين من أجل تعزيز سبل التعاون المشترك وفتح آفاق استثمارية وشراكات متعددة في مختلف المجالات.

ولفت الجندي، في بيان له، أن لقاء الرئيس السيسي، بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، خلال الزيارة حمل العديد من رسائل الود والمحبة والتآخي، من خلال الملفات التي تم التطرق إليها خلال هذا اللقاء من بحث كافة القضايا والتحديات التي تدور داخل الإقليم، فضلا عن الأزمات الدولية ذات الإهتمام المشترك وذلك من أجل مناقشة سبل مواجهتها حفاظاً على استقرار الشعوب ودعم عملية السلام في المنطقة.

وأكد أن المنطقة العربية شهدت خلال الفترات الأخيرة من التحديات والأزمات والتي تحتاج بكل تأكيد إلى دعم ووضع أطر وآليات لحلها، وتضافر الجهود من قبل كافة الدول من أجل التوصل لحلول من شأنها حماية الشعوب والدفع نحو تعزيز سبل التنمية المستدامة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن العلاقات المصرية الإماراتية شهدت طفرة غير مسبوقة في التعاون المثمر في مختلف المجالات، والتوسع في حجم الشراكات والذي ظهر جليا في المشروعات الاستثمارية الإماراتية في مدينة العلمين الجديدة، فضلاً عن فتح أسواقا مشتركة بين البلدين ساهمت في زيادة نسبة التبادل التجاري، ومن ثم دفع قاطرة الاقتصاد المصري والإماراتي.

في سياق متصل ، قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى دولة الإمارات الشقيقة ولقائه مع الشيخ محمد بن زايد، تأكيد على قوة العلاقات المتميزة والأواصر التاريخية الوطيدة على المستويين الرسمي والشعبي.

وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن هذه الزيارة تهدف إلى دعم واستقرار المنطقة العربية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في كافة المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتنموية بما يحقق مصالح الشعبين.



وأكد رئيس صحة الشيوخ، على أن مصر والإمارات حريصان على دعم الأمن القومي العربي والخليجي وتحقيق حلم التكامل والوحدة العربية من خلال تعزيز العمل العربي المشترك لتوحيد الجهود الرامية للتوصل لحلول دائمة للأزمات في دول المنطقة العربية خاصة والعالم بصفة عامة.



وأشار النائب الدكتور علي مهران، إلى أن الرئيسان يعملان على مواصلة الجهد المشترك للدفع نحو تسوية الأزمات القائمة بما يحقق مصالح الشعوب العربية ويعزز التضامن العربي ويحقق الاستقرار والرخاء في المنطقة.



ولفت رئيس صحة الشيوخ، إلى أن اللقاء تطرق إلى بحث كيفية الاستفادة من مؤتمر المناخ كوب 27 أثناء إقامة كوب 28 في دولة الإمارات للخروج بأقصى استفادة من المؤتمرين في إيجاد حلول حقيقية لأزمة التغيرات المناخية والتحول للطاقة النظيفة في كافة المجالات.

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