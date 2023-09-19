إطلاق تقرير التنمية الثقافية العربي الثاني عشر.. تفاصيل

كشف الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلي للثقافة، تفاصيل إطلاق تقرير التنمية الثقافية العربي الثاني عشر، قائلا: إن هذا التقرير مهم يصدر سنويا عن الحالة الثقافية.

وأضاف الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلي للثقافة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن التقرير هذا العام مختلف وله خصوصية، لانه يغطي فترة عقبين وهم 20 عاما، موضحا أنه يغطي محاور مختلفة للمشهد الثقافي فى الوطن العربي كله.

وتابع الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلي للثقافة، أن هناك مشاركات من عدة دول عربية فى خمس محاور أساسية، لافتا إلى أن المؤتمر بدأ أمس ومستمر على مدار يومين، وهناك ثلاث جلسات، وستنتهي بجلسة ختامية عن المقترحات والنتائج الخاصة بالتقرير.