الوافدون الجدد يتفقدون جامعة الأزهر بمدينة نصر

أجرت جامعة الأزهر زيارة تفقدية للوافدين الجدد؛ تنفيذًا لتوجيهات الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، بضرورة الاهتمام بالطلاب الوافدين وتعريفهم بكليات الجامعة؛ ليكونوا على اطلاع بالجامعة وكلياتها ومراكزها البحثية والخدمات التي تقدمها للمواطنين في الداخل والخارج.

وتفقد الطلاب الحرم الجامعي وحرصوا على التقاط الصور التذكارية أمام عدد من الكليات الشرعية والعملية، منها: كلية العلوم الإسلامية للوافدين، وكلية التجارة بنين، وكلية الصيدلة بنين، مقدمين الشكر لقيادات الجامعة؛ لحسن استقبالهم ورعايتهم.

تأتي الزيارة الميدانية للطلاب الجدد في جامعة الأزهر ضمن برنامج استقبال الطلاب الوافدين الذي ينظمه مركز تطوير تعليم الوافدين والأجانب برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشئون الوافدين.

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