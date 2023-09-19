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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو خليل يحتفى بمئوية الموسيقار سيد درويش

سيد درويش
سيد درويش

يحتفي الإعلامي عمرو خليل من خلال برنامج "من مصر" المذاع على قناة "CBC"، اليوم التاسعة مساء، بذكرى مئوية الموسيقار سيد درويش، فنان الشعب وأحد علامات الفن والموسيقى المصرية أعماله عاشت لمائة عام، ورددها نجوم الطرب على مر السنين، ويرددها اليوم على الشاشة، د. نهلة مطر أستاذ التأليف الموسيقي، والمطرب الشاب أدهم عاصم.

بمناسبة مئوية فنان الشعب سيد درويش وذكرى ميلاد الموسيقار محمود الشريف، تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو محب فؤاد، وذلك في الثامنة والنصف مساء الخميس 21 سبتمبر على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

يتضمن البرنامج كوكبة من أعمال الرمزين الكبيرين منها “القلب ولا العين، زوروني كل سنة مرة،يا ورد علي فل وياسمين، علي قد الليل ما يطول”، أداء سارة مجدى محمد رئيس، ويمنى حسن، وأحمد رجب، وهايدى الجندى، ومصطفى سعد، وآلاء أيوب، وكريم زيدان.

تأتي الحلقة إلى جانب مجموعة متنوعة من الفقرات التى تمس حياة المواطن المصري، وتُشكل وعيه ورؤيته للحاضر والمستقبل، وفقاً لرؤية "مصر2030".

يذكر أن برنامج من مصر، التوك شو الرئيس في قناة ‏CBC، ويذاع من السبت إلى الثلاثاء، الساعة 9 مساء، ويقدم العديد من الفقرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تهم المشاهد المصري، وتشارك في صناعة الوعي الذي تنتهجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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