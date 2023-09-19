أرخص طريقة لتوحيد لون البشرة.. 4 مكونات موجودة في منزلك

يعد توحيد لون البشرة حلم الكثير من الفتيات للحصول على إطلالة مشرقة ومميزة خاصة بعد انتهاء فصل الصيف والتعرض لتصبغ الوجه.

ونعرض لكم طريقة توحيد لون البشرة بتكلفة أقل من المستحضرات الباهظة ،وذلك وفقا لما جاء في موقع stylecraze



مكونات وصفة توحيد لون البشرة

ماء مقطرة

أوراق البقدونس

بضع قطرات من عصير الليمون

1 ملعقة صغيرة من العسل



طريقة عمل وصفة توحيد لون البشرة

نقع البقدونس في الماء الدافئ.

اصنعي عجينة ناعمة وأضيفي إليها ملعقة صغيرة من العسل وبضع قطرات من عصير الليمون.

يعمل منظف الوجه هذا على تفتيح البقع وإزالة الخلايا الميتة، مما يؤدي إلى توحيد لون البشرة وتصبح ناعمة ومشرقة.