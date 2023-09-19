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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أرخص طريقة لتوحيد لون البشرة.. 4 مكونات موجودة في منزلك

توحيد لون البشرة
توحيد لون البشرة

يعد توحيد لون البشرة حلم الكثير من الفتيات للحصول على إطلالة مشرقة ومميزة خاصة بعد انتهاء فصل الصيف والتعرض لتصبغ الوجه.

ونعرض لكم  طريقة توحيد لون البشرة بتكلفة أقل من المستحضرات الباهظة ،وذلك وفقا لما جاء في موقع stylecraze

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مكونات وصفة توحيد لون البشرة 
ماء مقطرة
أوراق البقدونس
بضع قطرات من عصير الليمون
1 ملعقة صغيرة من العسل
 

طريقة عمل وصفة توحيد لون البشرة 
نقع البقدونس في الماء الدافئ.
اصنعي عجينة ناعمة وأضيفي إليها ملعقة صغيرة من العسل وبضع قطرات من عصير الليمون.
يعمل منظف الوجه هذا على تفتيح البقع وإزالة الخلايا الميتة، مما يؤدي إلى توحيد لون البشرة وتصبح ناعمة ومشرقة.

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