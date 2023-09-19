ملكة الأردن بصحبة نخبة نسوية عالمية لمناقشة دور المرأة بنهضة العالم بنيويورك

حضرت جلالة الملكة رانيا العبدالله إلى جانب ملكة بلجيكا الملكة ماتيلد يوم أمس الاثنين في نيويورك، الغداء الذي نظمته مبادرة "النساء ينهضن لأجل الجميع"، وذلك وفق ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية.

وتضمن الغداء الذي استضافته نائب الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، حوارات شاركت بها رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة جاسيندا أرديرن، والرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميلندا غيتس ميلندا غيتس، وتم تسليط الضوء على أهمية قيادة المرأة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

وحضر النشاط الذي جرى على هامش الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة عدد من النساء المؤثرات في قطاعات مختلفة بينهن رئيسات دول وحكومات ومن المجتمع المدني والمنظمات العالمية والقطاع الخاص، ويحتفل بالإسهامات البارزة للقيادات النسائية المؤثرة في جميع القطاعات.