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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول رد فعل روسي على العملية العسكرية الأذربيجانية في قره باغ

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن الجيش الروسي على اتصال مباشر بالجانبين الأرمني والأذري، على أعلى المستويات، وأضاف بيسكوف في إفادة صحفة، اليوم الثلاثاء:" تجري الاتصالات الآن في المقام الأول من خلال جيشنا والإدارات الأخرى، كما يجري تنسيق الاتصالات على أعلى المستويات".

 

وردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا تخطط لإجراء مزيد من الاتصالات مع الجانبين خلال الساعات المقبلة، أجاب بيسكوف أنه "بمجرد التوصل إلى اتفاقات نهائية سنبلغكم على الفور، بما في ذلك الاتصالات المحتملة على أعلى مستويات"، ذلك بحسب ما نشرته صحيفة روسيا اليوم الروسية.

 

 

وكانت وزارة الدفاع الأذرية قد أعلنت اليوم الثلاثاء عن إطلاق عملية عسكرية لـ"مكافحة الإرهاب وفرض النظام" في قره باغ، وشددت وزارة الخارجية الأذرية على أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة هو الانسحاب الكامل للجيش الأرمني من قره باغ وحل النظام في ستيباناكيرت عاصمة الإقليم.

 

ومن جانبها ذكرت وزارة الدفاع الأرمينية، أن الوضع على الحدود مع أذربيجان هادئ نسبيا، بعد إطلاق باكو عمليتها العسكرية.

 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات تتزامن مع مناورات "إيغل بارتنر 2023" الأمريكية الأرمنية التي انطلقت أمس الاثنين في المنطقة، وستستمر حتى الـ20 من سبتمبر الجاري.

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