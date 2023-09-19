حياة كريمة: قوافل طبية وفعاليات فنية لأهالينا في قرى بني سويف

كشف محمد المصري نائب المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة في بني سويف، تفاصيل قافلة أنت الحياة في محافظة بني سويف.

وقال محمد المصري في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز": "مبادرة أنت الحياة تتم بالتعاون مع أكثر من 12 مؤسسة من الجهات التنفيذية".

وأضاف محمد المصري: "قصور الثقافة قامت بتقديم مجموعة من الأعمال الفنية لأهالينا في القرى ومنها مسرح للأطفال".

وتابع محمد المصري: “تم تنفيذ قوافل طبية تشمل أكثر من 12 تخصص طبي وهناك قوافل بيطرية وتم تقديم الخدمات البيطيرية لأكثر من حوالي 400 حالة ببني سويف”.

وأكمل محمد المصري: "وزارة الشباب والرياضة قدمت فقرات رياضية لأهالينا في القرى ضمن مبادرة أنت الحياة".