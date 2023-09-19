محافظ دمياط توجه بالانتهاء من مشروعات حياة كريمة بكفر سعد

وجهت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض بالانتهاء من مشروعات مبادرة "حياة كريمة" بمرحلتها الأولى بمركز كفر سعد وتخطي المعوقات التي قد تبطئ نسب التنفيذ بجميع القطاعات.



جاء ذلك خلال متابعتها اليوم /الثلاثاء/ مستجدات الموقف الخاص بمشروعات حياة كريمة بمرحلتها الأولى بمركز كفر سعد.



واستعرضت الدكتورة منال الموقف التنفيذي للمشروعات بجميع القطاعات وكذلك خطة رصف الطرق بعد انتهاء أعمال المرافق، كما ناقشت محاور الخطة القادمة، وذلك للبدء في خطة الرصف ببعض القرى، وتحديد الجدول الزمني الخاص بمواعيد نهو كافة الأعمال.



كما بحثت مستجدات توصيل المرافق وشبكات الاتصالات والإنترنت وتركيب عدادات الكهرباء والمياه إلى المجمعات الحكومية والزراعية والمنشآت الخدمية تمهيدًا لفرش تلك المجمعات وتشغيلها.



وشدت المحافظ على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات ودفع عجلة العمل للانتهاء من الأعمال الجارية لاستكمال محاور هذا المشروع القومي وتحقيق طفرة شاملة للقرى المدرجة بالمبادرة على كافة المستويات.