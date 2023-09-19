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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مواجهات الاحتلال مستمرة.. شهيد و11 مصابا ضحايا اشتباكات غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الثلاثاء، عن استشهاد شاب 25 عاما شرق خان يونس وإصابة 11 آخرين بجراح مختلفة من بينها واحدة خطيرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الشرقية لقطاع غزة، وأفادت مصادر محلية بأن الشهيد هو يوسف سالم يوسف رضوان من سكان بلدة بني سهيلا شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما أصيب عدد من المواطنين أحدهم جروحه وصفت بالخطيرة، مساء اليوم، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي متظاهرين على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

 

وأفادت مصادر محلية، بحسب وكالة أنباء القدس، عن مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، بوصول شابين أصيبا برصاص الاحتلال الحي على مقربة من موقع "ملكة" العسكري شرق المدينة، إضافة إلى إصابة آخرين بقنابل غاز مسيل للدموع وبحالات اختناق، كما أصيب مواطن بالرصاص شرق منطقة أبو صفية شرق بلدة جباليا شمال القطاع، نقل على إثرها إلى مستشفى الأندونيسي في بلدة بيت لاهيا المجاورة، إضافة لإصابة مواطن برصاصة في رأسه شرق مدينة خان يونس، وقد وصفت حالته بالخطيرة (استشهد لاحقا).

 

وتظاهر المئات من المواطنين على مقربة من المناطق الحدودية شرق مدينة غزة، ومدينتي رفح وخان يونس جنوب القطاع، وشرق مخيم البريج وسط القطاع وجباليا شماله، احتجاجا على ممارسات الاحتلال القمعية بحق الأسرى، والمسجد الأقصى.

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