روسيا تعلن إجلاء 469 شخصا من بينهم 185 طفلا في ناجورنو كاراباخ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قوات حفظ السلام الروسية في ناجورنو كاراباخ سجلت العديد من انتهاكات وقف إطلاق النار من جانب أذربيجان.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "منذ الساعة 12:00 ظهرًا يوم 19 سبتمبر 2023، سجلت قوات حفظ السلام الروسية العديد من انتهاكات وقف إطلاق النار من الجانب الأذربيجاني على طول خط الاشتباك بأكمله".

ووفقا للبيان، قامت قوات حفظ السلام الروسية بترتيب إجلاء المدنيين من المناطق الأكثر تعرضًا للخطر في ناجورنو كاراباخ وتقديم المساعدة الطبية للجرحى.

وخلال النهار، تم إجلاء 469 شخصا من بينهم 185 طفلا، إلى حامية وحدة حفظ السلام الروسية، كما قدمت الفرقة الطبية للأغراض الخاصة الإسعافات الأولية لـ 9 جرحى مدنيين، بينهم 4 أطفال.

وبحسب بيان الدفاع الروسية، فإن قيادة قوات حفظ السلام الروسية تدعو أطراف النزاع إلى الوقف الفوري لإطلاق النار واتخاذ التدابير اللازمة لتهدئة الوضع ومواصلة عملية التفاوض.