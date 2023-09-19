أحمد موسى: إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية المقبلة قبل أول أبريل 2024

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن المادة 140 في الدستور تنص على إجراء انتخابات الرئاسة قبل انتهاء مدة الرئيس الحالي بـ 120 يومًا على الأقل وتعلن النتيجة قبل انتهاء المدة بـ 30 يومًا على الأقل.



وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتم إعلان النتيجة قبل أول أبريل 2024، مضيفا أنه تنتهي مدة الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2 أبريل المقبل.



وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن من يرغب في الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية أن يحظى بتأييد من 20 عضو في البرلمان، أو 25 ألف مواطن على أن يكونوا من 15 محافظة بحد أدنى 1000 شخص من كل محافظة.

