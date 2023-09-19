رضا سليم.. تعليق غير متوقع من أحمد موسى علي اكتساح الأهلي للمصري

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بأداء لاعبي النادي الأهلي في المباراة الأولى في بطولة الدوري العام أمام نادي المصري البورسعيدي، مشيرا إلى أن اللاعب الدولي رضا سليم وضع هدف وبيرسي تاو احرز هدفين آخرين.



وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي، المذاع على قناه صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن اللاعب الدولي رضا سليم لاعب نجم النادي الأهلي من طراز رفيع، ويحتل حاليا تويتر، ويتصدر محرك البحث، ونتيجة المباراة ثلاث أهداف مقابل لا شيء، والمباراة تنطلق في بطولة الدوري العام.

النادي الأهلي والمصري البورسعيدي



وتابع الاعلامب أحمد موسى، أن لا نريد اي مجاملة لاي نادي ونريد عدالة مع الجميع، وكل الفرق في بطولة الدوري العام الموسم الحالي دفعت ملايين الجنيهات من أجل لاعبين في البطولة، لافتا إلى أن رضا سليم لاعب جامد اوي وبيرسي تاو لاعب عالمي.