السبت والأحد.. أحمد موسى يقدم حلقات خاصة من شمال سيناء

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه أجرى عدة لقاءات وجولة في محافظة شمال سيناء، ومن المقرر عرض حلقتي يومي السبت والأحد المقبلين، عن شمال سيناء.



وأضاف أحمد موسي، مقدم برنامج على مسؤوليتي، المذاع على قناه صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن خلال هذه الحلقات قدت سيارة حتى الوصول إلي مطار العريش، لافتا إلى أن استعرض في هذه الحلقات تفاصيل حياة كريمة هناك.



وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن هناك مشروعات قومية عملاقة يتم العمل فيها على مدار ساعات الليل والنهار، وذهبت إلى مطار العريش الدولي والذي يشهد عملا مكثفا لافتتاحه.