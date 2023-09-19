محافظ الدقهلية يفتتح معرض ختام الأنشطة الصيفية ومركز تنمية القدرات

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية معرض ختام الأنشطة الصيفية ومركز تنمية القدرات من داخل مدرسة الشهيد محمد مصطفي الجوهري بالمنصوره .



جاء ذلك بحضور ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم ، و هاني عنتر وكيل المديرية .



وأكد " المحافظ " علي أن من أولي أولويات الرئيس السيسي الاهتمام بالتعليم وتطوير العملية التعليمية ودعم البرامج والأنشطة الطلابية ، والمشاركة في كافة الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها التربية والتعليم لدعم الطلاب وتنمية مهاراتهم الفنية والثقافية والعمليه.



وقال " مختار " سعادتي بالغة لما شاهدته اليوم داخل المعرض من منتجات ومشغولات يدوية وأنشطة لأبنائي الطلاب ودعمي الكامل لهم لحرصهم علي ممارسة الأنشطة الصيفية وتعلم كل ما هو جديد .



واشاد " المحافظ " دور مديرية التربية والتعليم بالدقهلية والقائمين علي الأنشطة الطلابية علي هذا العمل الرائع والتدريب المتميز لابنائنا الطلاب ليخرج لنا جيل مبدع ومنتج في كافة الأنشطة والمجالات لأن التعليم داخل المدارس هو نواة انشاء جيل لديه قدره وعزيمة علي الإنتاج والابتكار .