أهلي 2005 يفوز على سموحة برباعية نظيفة في بطولة الجمهورية

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥ على ضيفه سموحة بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الثلاثاء، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الجمهورية.

سجل فارس خالد الهدف الأول للأهلي بتسديدة لامست العارضة قبل أن تسكن الشباك، وأضاف محمد رأفت الهدف الثاني بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وبتسديدة قوية أيضًا سجل محمد عبد الله الهدف الثالث، وأنهى يوسف جمال رباعية الأهلي بتسديدة بباطن القدم بعد عرضية مميزة من الجبهة اليسرى.

وبدأ «أهلي ٢٠٠٥» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: حازم جمال.

الدفاع: معتز محمد - عبد الله بستانجي - محمود لبيب.

الوسط: يوسف عبد الحفيظ - أحمد خالد «كباكا» - يوسف عفيفي- عمر معوض - أحمد وحيد.

الهجوم: محمد رأفت - فارس خالد.

وشارك محمد عبد الله بدلًا من عمر معوض الذي تعرض للإصابة، ويوسف جمال بدلًا من أحمد وحيد، وإبراهيم عادل بدلًا من فارس خالد، وعمرو خالد بدلًا من يوسف عبد الحفيظ، ويوسف إسلام بدلًا من يوسف عفيفي.

بهذا الفوز رفع «أهلي ٢٠٠٥» رصيده إلى ٦ نقاط من الفوز في مباراتين والخسارة مرة واحدة، حيث فاز على بلدية المحلة ٨ - صفر، وخسر أمام القناة صفر - ١، قبل أن يفوز اليوم على سموحة ٤ - صفر، مسجلًا ١٢ هدفًا مقابل هدف واحد في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٥ بالأهلي كلا من علاء عبده مديرًا فنيًّا، ومحمد صلاح مدربًا مساعدًا، وتامر دسوقي مدربًا للحراس، وعمار فتحي الإداري، ومحمد نحلة المعد البدني.