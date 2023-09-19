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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد بيبو: حققنا ضربة بداية قوية بالدوري.. وسعداء بعودة كريم فؤاد

صدى البلد

أكد خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي إن الفريق حقق ضربة بداية قوية في بطولة الدوري، بالفوز على المصري برباعية نظيفة، في الجولة الأولى من البطولة.

أوضح بيبو أن الفريق قدم عرضًا كبيرًا أمام فريق قوي يملك عناصر مميزة في كل المراكز، وأبرم تعاقدات مهمة للغاية، وأن انطلاقة الأهلي بهذا الشكل في البطولة تمنح الفريق دوافع قوية نحو مزيد من الانتصارات في رحلة الدفاع عن الدرع الذي يحمل لقبه.

وأشار بيبو إلى أن الأهلي حقق مكاسب عديدة للغاية بعد الفوز على المصري، أبرزها عودة كريم فؤاد للمشاركة في المباريات وظهوره بشكل مميز، بعد أن سجل هدف الفريق الرابع، بعد فترة طويلة من الغياب، وهو أمر يستوجب الشكر للجهاز الطبي ومسئولي التأهيل.

وأضاف: كل اللاعبين قدموا أداءً قويًّا للغاية، وإمام عاشور لاعب مميز ويملك قدرات كبيرة، والفترة القادمة تحتاج إلى المزيد من التركيز والعطاء من جانب جميع اللاعبين.

وأكمل: هناك ثقة كبيرة في قدرات اللاعبين وشخصيتهم، خاصة أن المشوار ما زال طويلًا، والموسم يحمل تحديات صعبة وعديدة، والفريق قادر على تحقيق أهدافه خلال الفترة المقبلة.

وشدد بيبو على أن جمهور الأهلي هو رقم 1 دائمًا وهو الداعم والسند الحقيقي، وأن اللاعبين لديهم إصرار كبير على مواصلة الانتصارات من أجل إسعادهم.
 

خالد بيبو المصري بطولة الدوري فريق قوي انطلاقة الأهلي

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