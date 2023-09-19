مدير الكلية البحرية السابق: روح المقاتل حاضرة لدى الجندي المصري في جهده الإغاثي

أكد اللواء بحري أركان حرب محفوظ محمد طه مرزوق مدير الكلية البحرية السابق، أن مصر قامت بتخصيص جسر جوي وبري وبحري لدعم الأشقاء في ليبيا.

وقال محفوظ مرزوق في حواره على قناة “ القاهرة الإخبارية”، إن روح المقاتل حاضرة لدى الجندي المصري في جهده الإغاثي بليبيا.

وأضاف محفوظ مرزوق:" الأمم المتحدة أعلنت إمكانية وجود ألغام تحت الماء، كما أن هناك بيوت فيها خطوط غاز ومحلات بها بوتاجازت وكل ذلك في درنة، حيث تتصاعد الأخطار مثل الحرائق والانفجارات".

وأوضح، أن تحدي الطبيعة والغطس في ظروف طبيعية غير مواتية أمر يحتاج إلى روح قتالية وتدريب واحتراف وروح الأخوة: "مَن ينفذ المهمة الإغاثية ينفذها وهو مقتنع بأنه ينقذ أخاه، وهذه رسالة جيدة جدا للأجيال الجديدة".