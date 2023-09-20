بعد عودته للملعب.. مهيب عبد الهادي يوجه رسالة مؤثرة لـ كريم فؤاد

وجة الاعلامي مهيب عبد الهادي رسالة لكريم فؤاد بعد احزارة الهدف الرابع على نظيره المصري البورسعيدي

وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابة بموقع فيسبوك : حمد لله علي السلامة يا كريم ♥️

وعزز الأهلي النتيجة وسجل الهدف الرابع أمام المصري بهدف في اللقاء الذى يقام حاليا على استاد برج العرب في الجولة الأولى من الدوري المصري.

وسدد كريم فؤاد كرة قوية تسقط من يد محمود جاد حارس المرمي وتمر من تحت قدمه فتسكن الشباك.

وفاز الأهلي على نظيره المصري البورسعيدي برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما على استاد برج العرب في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة يحصل الأهلي على أول 3 نقاط في بنك الدوري الذي يحمل لقبه من الموسم الماضي.