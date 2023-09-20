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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد عودته للملعب.. مهيب عبد الهادي يوجه رسالة مؤثرة لـ كريم فؤاد

صدى البلد

وجة الاعلامي مهيب عبد الهادي رسالة  لكريم فؤاد بعد احزارة الهدف الرابع  على نظيره المصري البورسعيدي 

وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابة بموقع فيسبوك : حمد لله علي السلامة يا كريم ♥️

وعزز الأهلي النتيجة وسجل الهدف الرابع أمام المصري بهدف في اللقاء الذى يقام حاليا على استاد برج العرب في الجولة الأولى من الدوري المصري.

وسدد كريم فؤاد كرة قوية تسقط من يد محمود جاد حارس المرمي وتمر من تحت قدمه فتسكن الشباك.

 

وفاز الأهلي على نظيره المصري البورسعيدي برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما على استاد برج العرب في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

 

بهذه النتيجة يحصل الأهلي على أول 3 نقاط في بنك الدوري الذي يحمل لقبه من الموسم الماضي.

 

كريم فؤاد هدف كريم فؤاد المصري مباراة المصري والأهلي

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