تفاصيل لقاء وزير الدفاع السعودي ووفد صنعاء لاستكمال جهود السلام في اليمن

أعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، أنه التقى وفد صنعاء الذي زار الرياض لاستكمال جهود مسار السلام في اليمن.

ونشر الأمير خالد بن سلمان، صورًا من اللقاء على حسابه بمنصة "إكس"، قائلًا "التقيت وفد صنعاء الذي زار الرياض لاستكمال الجهود الرامية لدعم مسار السلام في اليمن".

وأضاف أنه أكد خلال لقائه بالوفد وقوف السعودية مع اليمن وشعبه الشقيق، وحرصها على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار؛ للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم في اليمن تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأشار “نتطلع إلى أن تحقق النقاشات الجادة أهدافها، وأن تجتمع الأطراف اليمنية على الكلمة ووحدة الصف؛ لينتقل اليمن إلى نهضة شاملة وتنمية مستدامة للشعب اليمني الشقيق، في ظل استقرار سياسي وأمن دائم، يتكامل مع النهضة التنموية للمنظومة الخليجية”.