مد فترة الالتماسات لنتائج جميع فرق دور سبتمبر ببنات عين شمس

أكدت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس ، أنه تم مد فترة الالتماسات للنتائج حتى يوم الاحد ٢٤ سبتمبر لجميع فرق دور سبتمبر، مؤكدة أنه لن يتم قبول اي التماسات بعد هذا الموعد .

واضاف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس خلال تصريحاتها لصدي البلد ، انه تم اعلان نتائج دور سبتمير من خلال الموقع الالكتروني للجامعة.



كما أعلن قطاع الدراسات العليا (مكتب رعاية شباب الباحثين) بكلية البنات عن عقد المدرسة الصيفية في الفترة من ١٧ إلي ٢٦ سبتمبر بكلية البنات وتقدم من خلالها مجموعة متنوعة من ورش العمل لتنمية مهارات الطلاب والباحثين من داخل وخارج الكلية وجامعة عين شمس ويقدم الورش على مدار أسبوعين أساتذة متخصصين

قيمة الاشتراك ٣٠٠ جنيها تشمل حضور ٣ ورش

أو ١٢٥ لأي ورشة مفردة

للتسجيل والاشتراك

https://forms.gle/svJxspUzW1D9P9fY7

وللاستفسار

https://tinyurl.com/yc339jup