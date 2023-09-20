أرق مزمن.. استشاري نساء وتوليد يكشف أعراض نقص هرمون الأستروجين

قال الدكتور إسماعيل أبو الفتوح، أستاذ النساء و التوليد بطب القصر العيني، إن هرمون الأستروجين المسئول عن أنوثة المرأة يقل تدريجيا عند الوصول إلى سن الـ 51، و بالتالي يبدأ ظهور بعض أعراض نقص هرمون الأستروجين.

وأوضح "أبو الفتوح"، خلال لقائه ببرنامج الستات المذاع على شاشة النهار، أن أول أعراض نقص هرمون الاستروجين هو الشعور بموجات الحمو للمرأة مع عدم القدرة على النوم و حدوث الأرق المزمن، بجانب التغيير السريع بالحالة المزاجية لديها.

ولفت أستاذ النساء و التوليد، إلى أن جلد المرأة بعد هذا السن يحدث له جفاف، و أيضا يكون هناك جفاف مهبلي و عدم القدرة على العلاقة الزوجية مثلما كان من قبل، و السبب الرئيسي لهذه الأعراض هو نقص هرمون الإستروجين.

وهن و هشاشة عظام

وأضاف، أن المرأة في هذا السن تعاني من وهن و هشاشة بالعظام عند النقص الشديد لهرمون الإستروجين.