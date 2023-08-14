للنساء.. أكلات تحفز هرمون الأستروجين| تفاصيل

الهرمون الأنثوى أو ما يسمى بـ"هرمون الاستروجين"، وهو الذى يساعد النساء على الإنجاب، ونجد أن بعضهن يتعرضن لنقص الهرمون فى الدم لكثير من الأمور، كـ ظهور علامات تقدم العمر والتجاعيد، وهشاشة العظام، ولكن يوجد بعض الأكلات التي تعمل علي زيادة إفراز هرمون الاستروجين عند النساء.

أكلات تحفز الهرمون الأنثوي

وفي هذا التقرير سنوضح لكم هذه الأكلات، نقلاً وفقاً لموقع "webmed".

1- تقليل تناول الأكلات التي تحتوي علي نشويات، لأنها تقلل من نسبة إفراز هرمون الاستروجين في الجسم، ومنها: الخبز، البطاطس ،البطاطا، البازيلاء، القلقاس، الارز، المكرونة.



2- تناول الطعام الذي يحتوي علي البروتين المهم لجسمك، مثل: الأسماك واللحوم الحمراء والدجاج.



3- تناول أكلات تحتوي على الألياف، مثل : كالخضراوات والفواكه، ولها دور كبير في الحفاظ على صحتك، وتزيد من إفراز هرمون الاستروجين.



4- تناول الكثير من الأكلات الغنية بالأوميجا 3، لأنها تعمل على زيادة افراز هرمون الاستروجين، ومنها الأسماك، الحليب، بذر الكتان عين الجمل، فول الصويا، والتوت البري.



5- مشروب العرقسوس من المشروبات التي تزيد بشكل كبير في زيادة نسبة هرمون الاستروجين ليحتوي كل 100 جرام من عشبة عرق السوس على القيم الغذائية التالية:



سعرات حرارية: 365 سعرة حرارية.

ماء: 6.3 جرام.

كربوهيدرات: 93.55 جرام.

سكريات: 70 جرام.

دهون: 0.05 جرام.

صوديوم: 50 ملج.

بوتاسيوم: 37 ملج.

كالسيوم: 3 ملج.

ألياف: 0.2 جرام.