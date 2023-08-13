قبل الزواج .. 35 سؤال يجب معرفة إجابتها من شريكك

الزواج هو واحد من أهم الأمور التي تغير كل شيء في حياة المرأة، يُعرف بأنه ارتباط جدي ودائم بين الرجل والمرأة، لذلك، قبل أن تخوضي هذه التجربة الأبدية، يجب أن تمتلكي إجابات واضحة. ليس على كل المفاهيم أن تكون واضحة، ولكن على الأقل بعض المفاهيم الأساسية لتفهم شخصية الشريك.

وخلال فترة التعارف، أي قبل الخطوبة وتوقيع عقد الزواج، لا يوجد مانع في طرح بعض الأسئلة على الرجل.

وفي هذا التقرير، سنوضح بعض الأسئلة التي يجب معرفة إجاباتها قبل أن تخوضي تجربة الخطوبة وفقا لموقعjoinonelove .

• هل تعتقد أن الحب أو الاحترام هما الأكثر أهمية في العلاقات العاطفية؟

• ما الذي تبحث عنه في شريكة حياتك؟

• هل تحب الأطفال؟ولماذا؟

• هل ترغب في الإنجاب خلال فترة السنوات الأولى من الزواج أم ترغب في تأجيل ذلك؟

• ما الذي تريد ان تحققه في المستقبل؟

• هل تحب وظيفتك الحالية؟

• ما هو مربتك؟

• هل مرتبك الحالي مناسب لخطوة الزواج؟

• ما هي الأعمال أو العادات التي تكرهها في بيت أسرتك؟

• كيف تقضي عطلاتك الأسبوعية؟

• هل ترغب في الذهاب الي اماكن للعطلات الطويلة او ترغب قضاءها في المنزل مع أفراد عائلتك؟

• ما الذي يثير غضبك من شريكة حياتك؟

• من يسبب لك يومًا ما أنفصالك عن شريك حياتك؟

• ماذا تفضل، حفل الزفاف أم السفر للخارج؟

• هل تشاركني الرأي في المستقبل؟ أم أن القرار يتوقف على الرجل فقط؟

• هل تشاركني تربية الأطفال أم هي مسؤولية الأم وحدها؟

• هل تعتقد أن ضرب الطفل يعد جزءًا من التربية السليمة؟

• ماذا تفضل المرأة العاملة أم ربة المنزل؟

• هل تفضل الزيارات الأسبوعية للعائلة أو الزيارات الشهرية؟

• ما معني الحرية بالنسبة لك؟

• ماذا تعني لك اختلاف اوجه النظر؟

• هل تنوي أن تتزوج عدة زيجات في المستقبل أم أن الزواج الواحد يكفي لك؟

• ما الإجراء الذي تتخذه إذا قال لك أحدهم من أفراد عائلتك أنه غير راض عن زواجنا؟

• هل تعاني من أي مرض حتى لو مرض عارض؟

• هل تقوم بزيارة النادي الرياضي أم أن ذلك ليس ضمن اهتماماتك؟

• هل تقوم بأداء المهام المنزلية بدلاً مني إذا مرضت؟

• كيف يمكنك التعامل مع المتاعب المالية؟ هل تلجأ إلى الاقتراض؟ أم تتلقى المساعدة من والديك؟

• ما هي هواياتك المفضلة؟

• هل تفضل التعبير عن رأيك في ملابس زوجتك ، أم تترك هذا الأمر لها دون التدخل؟

• ما هي الأكلات التي تحبها؟

• ما هي طقوسك اليومية التي لا تتغير؟

• هل انت مدخن؟

• هل تشرب الكحول؟

• هل ترغب في أن أسهم في دخلي الشهري في المنزل؟ أم هذا ملكي؟

• ماذا تفعل إذا رفضت لك رأي أو قرار؟