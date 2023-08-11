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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أناني .. حبيبك سيكوباتي تعرفي على صفاته

صدى البلد

يصاب بعض الأشخاص بمرض نفسي يسمى  الشخصية السيكوباتية وهذه الأشخاص يتصفون بمجموعة كبيرة من الصفات السيئة التي تكشفهم أمامنا انهم مصابون بمرض نفسي مزمن، ومن الأفضل معرفة صفات الشخص السيكوباتي تجنباً الأرتباط به، لأنهم يرون أنفسهم دائماً على صواب وهذا غير الأنانية التي تملئ قلوبهم، والأن سنوضح لكم من خلال موقع صدى البلد أهم صفات الشخص السيكوباتي، نقلاً عن موقع. ideaspots


- دائماً محبط 
يشعر صاحب الشخصية السيكوباتية بالإحباط الشديد بدون سبب واضح , كما يعجز الشخص السيكوباتي علي تكوين صداقات تساعده على الخروج من هذه الحالة التي يمر بها , وهو لا يعرف كيفية السيطرة على ما لا يريد.

- لديه قدرة علي الأقناع
الشخص السيكوباتي يستخدم العواطف في السيطرة علي الاخرين وخاصةً الفتيات، ولا يمنحهم فرصة التعبير عن أرائهم وعن ما يقول ، ويجعلهم يصدقونه فيما يقول من خلال استغلاله وبالتلاعب مشاعرهم.

- لا يحب أحد
الشخص السيكوباتي يعجز عن أنشاء علاقات عاطفية, وهذا لانه ليس لديه الإحساس بمشاعرهم أو انفعالاتهم و مشكلاتهم , فهو لا يعرف ان يعبر عن حبه للآخرين وكيفية اعطاءهم الأمان و الاستقرار النفسي.

- عديم الضمير
الشخص السيكوباتي لا يشعر بالذنب اتجاه الأشخاص المخطأ بحقهم ، لأنه لا يعترف بأخطاءه ولا يجيد صفة الأعتذار، ولكن يتلاعب بمشاعر الآخرين لكي لا يشعرهم بأنه مذنب, ويتميز الشخص السيكوباتي بقلب الاتهامات الموجهة إليه على الشخص الذي قام بتوجهيها له أولاً، ويبدأ افتعال مشكلات ليعيش دور الضحية أمام الأخرين أو أمام شريكة حياته.


- يسيطر علي الأخرين
الشخصية السيكوباتي ضعيف جداً لذلك يستخدم العواطف و المشاعر في السيطرة على عقل الآخرين , لذلك يجذب الفتيات وكأنه شخص حساس يهتم بالمشاعر وفي الحقيقة هذا سلاحه الوحيد في تقرب الأشخاص منه.

السيكوباتي السيطرة العواطف الاعتذار الشخص السيكوباتي

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