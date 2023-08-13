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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للسيدات.. أكلات مهمة يجب تناولها خلال فترة الحيض

فترة الحيض
فترة الحيض

خلال فترة الحيض، يحتاج الجسم إلى نظام غذائي خاص لتخفيف الأعراض والآلام المرتبطة بهذه الفترة وتعويض الجسم بالفيتامينات والمعادن التي يفقدها. سنوضح لك بعض الأطعمة المناسبة التي يحتاجها الجسم خلال فترة الدورة الشهرية من خلال موقع  .Onlymyhealth  

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1- أكلات تحتوي علي الماغنسيوم :
تساعد الأطعمة التي تحتوي على المغنيسيوم في التخلص من آلام الدورة الشهرية وتخفيف التشنجات والصداع وصعوبة النوم. هذه بعض الأطعمة التي تحتوي على المغنيسيوم:
• التوفو هو منتج مشتق من فول الصويا ويعتبر مصدراً مثالياً للبروتينات، خاصةً بالنسبة لأولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا.
• الخضراوات ذات اللون الداكن، مثل الخس والسبانخ والخردل واللفت.
• المكسرات.
• سمك السلمون.
• الموز.

2- البقوليات، مثل :
• الفول والعدس يعتبران من أنواع الأطعمة الغنية بالحديد، وتقوم هاتان البقولتان بزيادة نسبة الحديد في الدم.

3- اكلات تحتوي علي الحديد، مثل:
• يحتوي الدجاج على البروتين والحديد لتعويض فقدان الحديد الذي يحدث في الجسم خلال الدورة الشهرية.
• تعتبر الأسماك مصدراً غنياً بالحديد والبروتين، إلى جانب أحماض أوميغا 3 التي تعمل على تخفيف آلام الدورة الشهرية وتمنح الجسم الطاقة والحيوية.
 

4- أكلات تحتوي علي فيتامين (ج)
فيتامين ج من الفيتامينات المضادة للأكسدة، والتي تعزز من جهاز المناعة، وتساعد على التئام الجروح، وتعمل على تجديد الخلايا في البشرة، كما يساعد فيتامين ج على تعزيز الطاقة، ويساعد أيضًا على امتصاص الحديد بشكل أفضل، ومن الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ج :
• الفواكه الحمضية تشمل البرتقال، الليمون، التفاح، العنب، والرمان.
• الخضراوات الورقية المثلة على: الجرجير، الخس، البقدونس، الشبت، الكزبرة.
• الأناناس.
• الفراولة.
• الفلفل الأخضر.
• البروكلي.
• البنجر.
• السبانخ.
• البطيخ.

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