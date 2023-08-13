12 صفة تتمتع بها الفتاة المغتربة .. تعرف عليها

الفتيات القويات يتقنَّ الفنَّ الذي يسمح لهن بعيش الحياة بشروطهن الخاصة، ويستطعن أن يواجهن التحديات والصعوبات بمفردهن، فضلاً عن تخطي العقبات التي قد تعرقل طريقهن بكل سهولة ويسر ودون مساعدة من الآخرين، وفقاً لموقع Power Of Positivity"".

صفات الفتاة المغتربة

- شخصيتها قوية

هي لا تشعر بالخوف من المخاطر، بل هي ذكية وقوية بما يكفي لضمان التعامل مع المخاطر بشكل جيد، ولا تتسرع في اتخاذ القرارات في أي موقف، فهي تعرف كيف تقدر خياراتها وتفكيرها في الصعاب المحتملة قبل اتخاذ القرار، وهذا يمنحها الثقة في نفسها لتنفيذ جميع المهام بمفردها وتحمل مسؤولية قراراتها.



- الزواج بالنسبة لها مهم وليس الأهم

الفتاة القوية تمر بتجارب واختبارات كثيرة تعلمها أن تعتمد على نفسها وتحقق ما تريد لنفسها، لذلك، لا تبحث المرأة القوية عن شخص ينقذها ويحقق أحلامها أو تسعى للزواج للحصول على الاستقرار المادي.



- لديها حرية وليس انحلال

تظهر الفتاة المغتربة من خلال أفعالها وأهدافها ما إذا كانت حسنة الأخلاق أم لا، إذا كنت ترغب في معرفة ذلك، انظر إلى حياتها وكيف تقضي وقتها وكيفية تعمل، في وظيفة مرموقة أو وظيفة تمس الأخلاق.



- تعترف بأخطاءها

لا تخاف من الاعتراف بأخطائها وتحمل تبعاتها، فلا تبحث عن أشخاص يتحملون أخطاءها أو تلوم من حولها على ما حدث لها، بل تحاول إيجاد حلول لإصلاح الأمر، لأن الأهم بالنسبة لها في النهاية هو العيش بهدوء وأستقرار وليس إثبات أنها على صواب أم على خطأ.



- قد المسؤولية

من خلال تعرض الفتاة المغتربة للعديد من المواقف، سواء كانت إيجابية أو سلبية، استطاعت أن تكتسب المهارات اللازمة لمواجهة كل شيء بمفردها وتعامل مع جميع المشاكل بسهولة بدون أي توجيه.



- متفتحه

الخروج للعمل والتفاعل مع الآخرين، قد ساهم بشكل كبير في تقوية شخصياتهن وتوسيع آفاقهن لكل ما هو جديد، وبالتالي، يفضل هؤلاء الفتيات هذا النمط من الحياة لأنه يسمح لهن بتغيير وكسر الروتين اليومي المعتاد.



- لا تشعر بالغيرة بسهولة

بالرغم من مرورها بالعديد من الأوقات الصعبة في حياتها وتجاوزها العديد من المحن، لتصل إلى ما ترغب فيه وتصبح قوية ومستقلة، لا تستطيع أن تثق في أي شخص بسهولة، ويحتاج الأمر وقتًا طويلًا حتى تضع ثقتها فيك، وبالتالي لا يمكن أن تثير غيرتها بسهولة أو تشكك في معاملاتك مع أي امرأة تتعامل معها، ولكن لا تحاول اختبار هذه الثقة فلن تحصل عليها مرة أخرى.



- صادقة

تتميز الفتيات المغتربات بالصراحة والشجاعة، وبالتالي لا يحاولن إخفاء مشاعرهن أو رغباتهن الحقيقية، ونظرًا لقدرتهن على تقدير الحقيقة، فهن لا يخفين أنفسهن كضعيفات أو مهزومات أمام الآخرين، ولكن يتمتعن بتقدير لمشاعرهن واحترام لإظهارهن للحقيقة دون التظاهر بغير ذلك.



- غير متصنعه

بعد أن تواجه الحياة بمفردها، تميل الفتاة القوية المستقلة إلى إظهار صفاتها الحقيقية بصدق دون تزييف أو خداع الاخرين، . فهي تحب شخصيتها وتكون ممتنة لكل ما حدث لها وما مرت به، ومن ثم تثق بنفسها بشكل كبير.



- واقعية مش دراميه

الفتاة المغتربة القوية لا تتذمر ولا تبكي كثيراً، بل تميل بدلاً من ذلك إلى إيجاد حلول أو قبول الأمر، وبالمقابل، الفتاة التي تسبب في فشل حياتها المهنية أو العلمية، ولا تجعل حياتها تتحول لسلسلة من النزاعات والانتقادات من الآخرين.

- لا تفتح قبلها بسهولة لأحد

تتمكن الفتاة المغتربة القوية من السيطرة على مشاعرها، وبالتالي، يتيح لها هذا النضج العاطفي أن تختار شريك حياتها بعناية فائقة والمناسب لها فقط، وهي لن توافق على أي شخص ولن تخشى العيش بمفردها إذا لم تلتقِ بمن تتمناه.

- لديها أهداف وطموح

الفتاة المستقلة المغتربة لديها أهداف وطموحات، ومغادرتها منزل أهلها ليس هروباً، ولكنها تسعى لكسب لقمة العيش وتحقيق أحلامها وطموحاتها التي لن تتحقق إن بقيت تعيش في منزل والدها.