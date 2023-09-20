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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال خلال اقتحام عقبة جبر في أريحا

الشهيد الشاب ضرغام
الشهيد الشاب ضرغام الأخرس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، باستشهاد الشاب ضرغام محمد يحيى الأخرس (19 عاما)، برصاص جيش الاحتلال بعد استهدافه إصابته بالرأس خلال اقتحام مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا.

وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت مخيم عقبة جبر لتنفيذ اعتقالات، حيث اندلعت مواجهات مع الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة واحدة على الأقل بالرصاص الحي وإصابات بحالات اختناق.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأنه تم نقل شاب أصيب بالرصاص الحي في الرأس إلى مستشفى أريحا خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم، حيث وُصفت إصابته بالخطيرة، وأعلن الطاقم الطبي لاحقا اسشتهاده متأثرا بإصابته الخطيرة جدا.

 

وبذلك ترتفع حصيلة شهداء محافظة أريحا والأغوار منذ بداية العام الجاري إلى 13 شهيدا.

 

في غضون ذلك، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات إضافية من إلى المخيم حيث نفذت حملة مداهمات واقتحامات واسعة لعشرات المنازل، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية.

 

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين.

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