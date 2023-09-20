الكشف على 1979 مريضاً فى قافلة علاجية بقرية ميت أبو خالد بالدقهلية

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية الاثنين والثلاثاء بقرية ميت ابو خالد مركز ميت غمر ، وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل ، وذلك في حضور اللواء محمود ضياء الدين رئيس مجلس ومدينة ميت غمر ، ومحمد سمير فرحات رئيس الوحدة المحلية بميت أبو خالد.



حيث تم توقيع الكشف على 1979 مريضاً . وضمت 12 عيادة منهم ( 2باطنة - 2أطفال - جراحة - جلدية - اسنان - تنظيم أسرة ). فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray.

وقد جاء بيان القافلة كباطنة 274

أطفال 293 ؛ جراحة 180

أنف وأذن 241 ، جلدية ، 222

رمد 179 وأسنان 207

عظام 213 ونسا وتنظيم اسرة 170.

كما تم إجراء 225 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 139 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ 143مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 25 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم.

وأشار وكيل الوزارة ، إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين ، حيث أقيم على هامش القافلة عدد 37 ندوة تثقيفية ، و141حالة استبيان ، مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

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