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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 1979 مريضاً فى قافلة علاجية بقرية ميت أبو خالد بالدقهلية

قافلة طبية
قافلة طبية

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية  الاثنين والثلاثاء بقرية ميت ابو خالد مركز ميت غمر ، وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل ، وذلك في حضور اللواء محمود ضياء الدين رئيس مجلس ومدينة ميت غمر ، ومحمد سمير فرحات رئيس الوحدة المحلية بميت أبو خالد.

حيث تم توقيع الكشف على 1979 مريضاً  . وضمت  12 عيادة  منهم ( 2باطنة - 2أطفال - جراحة - جلدية - اسنان - تنظيم  أسرة ). فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray.
وقد  جاء بيان القافلة كباطنة    274
أطفال 293 ؛ جراحة   180  
أنف وأذن  241  ، جلدية ،   222    
رمد    179   وأسنان  207 
عظام 213  ونسا وتنظيم اسرة  170.

كما تم إجراء 225 تحليلاً مختلفاً  للمرضى،  139 حالة أشعة عادية  وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات  لـ 143مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم   وتحويل 25 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم.

وأشار وكيل الوزارة ، إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين ، حيث أقيم على هامش القافلة عدد 37 ندوة تثقيفية ، و141حالة استبيان ، مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

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الصحة بالدقهلية الوحده المحلية الكشف المبكر مديرية الصحة بالمحافظة ميت أبو خالد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية وكيل وزارة الصحة

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