الزمالك يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة بيراميدز.. من يغيب عن المباراة؟

ينتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الأربعاء، في معسكر مغلق؛ استعدادا لخوض لقاء بيراميدز المقرر له غدا الخميس، على استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة الأولى لمسابقة دوري نايل (الدوري المصري).

ومن المقرر، أن يختتم الزمالك تدريباته اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، تحت قيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، على أن يختار بعدها المدير الفني، قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق استعدادا للقاء.

ويفتقد الزمالك لخدمات كلا من، أحمد سيد "زيزو" وحاتم سكر؛ للإيقاف.

في حين تحوم الشكوك حول لحاق كلا من محمد عواد وأحمد فتوح، بالمباراة؛ بسبب الإصابة، حيث يعاني الأول من ارتشاح في الركبة، في حين يعاني الثاني من إصابة في عضلات البطن.

وحرص الجهاز الفني على دراسة فريق بيراميدز لتحديد نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس لاستغلالها في المباراة المقبلة من أجل تحقيق الفوز.