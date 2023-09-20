قرار جمهوري بتعيين الدكتور عبد اللطيف هشام عميداً لكلية الزراعة ببني سويف

هنأ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، الدكتور عبد اللطيف هشام عبد اللطيف علي، بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 396 لسنة 2023 بتعيينه عميداً لكلية الزراعة، متمنياً له دوام التقدم والترقي.

ووجه رئيس الجامعة، الشكر إلى الدكتور حسام حسين محمد حسانين عميد الكلية السابق على ما قدمه للكلية من مجهودات خلال توليه العمادة.

جدير بالذكر، أن الدكتور عبد اللطيف هشام، عين معيداً بقسم الوراثة بكلية الزراعة جامعة أسيوط عام 1992، ومدرس مساعد بقسم الوراثة عام 1999، ثم مدرس عام 2007، حتى حصل علي درجة أستاذ عام 2017، ورئيساً لقسم الوراثة بكلية الزراعة جامعة بني سويف عام 2019، وهو عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين من 2022-2025 (كيمياء ومكروبيولوجيا زراعية ووراثة)، وعضو اللجنة الوطنية للعلوم الوراثية، وعضو مجلس إدارة الشبكة القومية لخبراء التكنولوجيا الحيوية بمصر من 2019 حتى الآن والتي تعمل تحت مظلة اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وعضو هيئة تحرير للعديد من المجلات الدولية المرموقة ذات معامل التأثير العالي، وله العديد من المؤلفات العلمية المتميزة، كما أشرف على العديد من الرسائل العلمية في مختلف الجامعات المصرية.